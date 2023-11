Drogen, Waffen, Nazi-Bilder - Polizei ließ Pinzgauer Bande auffliegen

Vier Verdächtige festgenommen, 45 Kunden angezeigt - die Polizei hat eine im Pinzgau, aber auch in Vorarlberg, tätige Bande an Drogenhändlern ausgeforscht. Doch es ging nicht nur um Suchtgift...

BILD: SN/POLIZEI SALZBURG/BPK ZELL AM SEE

Bereits im März hatten Drogenfahnder des Bezirkspolizeikommandos Zell am See erstmals Ermittlungen gegen einen 25-jährigen verdächtigen Pinzgauer aufgenommen. Langwierige Erhebungen in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt führten schließlich im Juli zur Festnahme des Mannes.

Anfang und Mitte August wurden drei weitere Pinzgauer (32, 42 und 27 Jahre) festgenommen, wobei der 27-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Diesen vier Beschuldigten sowie einem weiteren 27-Jährigen aus dem Bezirk Bludenz (Vorarlberg) wird Suchtmittelhandel mit mehr als 13 Kilogramm Marihuana, mehr als fünf Kilogramm Speed und 70 Gramm MDMA im Gesamtwert von rund 250.000 Euro vorgeworfen. Insgesamt wurden 45 Suchtmittelabnehmer im Bezirk Zell am See ausgeforscht.

Bei fünf Hausdurchsuchungen in Zell am See und Vorarlberg wurden außerdem zahlreiche Datenträger, mehr als zwei Kilogramm Marihuana, 350 Gramm Speed, rund 200 Tabletten mit psychotropen Stoffen und eine abgeerntete Indoorplantage mit mehreren Aufzuchtanlagen sichergestellt. Außerdem beschlagnahmten die Beamten Sprengmittel und Kriegsmaterial (z. B. automatische Waffen) sowie Bildmaterial nach dem Verbotsgesetz.

Der 25-Jährige, der 32-Jährige und der 42-Jährige wurden nach ihren Festnahmen über Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg in die JA Salzburg überstellt, wo sie sich auch aktuell noch befinden. Gegen alle drei wird Anzeige nach dem Suchtmittelgesetz erstattet, gegen den 25-Jährigen zusätzlich nach dem Waffengesetz und gegen den 32-Jährigen neben dem Waffengesetz noch nach dem Verbotsgesetz. Die beiden 27-Jährigen werden auf freiem Fuß nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.