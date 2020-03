Drogen und Falschgeld bei Party in Zell am See sichergestellt

Auch als Taschenlampe getarnter Elektroschocker entdeckt.

Die Überprüfung einer Wohnungsparty am Freitag in Zell am See hat sich für die Polizei gelohnt. Entdeckt wurden 18 Gramm Cannabiskraut sowie eine geringe Menge an Amphetamin und Falschgeld. Umfangreiche Erhebungen ergaben, dass die drei in der Wohnung anwesenden Pinzgauer (im Alter von 18, 19 und 20 Jahren) in den vergangenen sechs Monaten rund 400 Gramm Cannabiskraut sowie rund zehn Gramm Kokain gekauft und selbst konsumiert hatten. Weiters hat das Trio rund 50 Gramm Amphetamine gekauft. Davon wurde rund die Hälfte selbst konsumiert und die andere Hälfte gewinnbringend weiterverkauft.

Die Polizei führte daraufhin eine gerichtlich angeordnete Hausdurchsuchung beim 19-jährigen Pinzgauer durch. Dabei wurde eine verbotene Waffe (ein als Taschenlampe getarnter Elektroschocker) entdeckt. Zudem stellten die Polizisten Handys und EDV-Geräte sicher.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 19-Jährige 200 Stück gefälschte 50-Euro-Scheine in China bestellt hatte. Ein 29-jähriger Bekannter soll dieses Falschgeld zumindest drei Mal bei Lokalbesuchen in Umlauf gebracht haben. Bei den Falsifikaten handelt es sich um sogenannte "Prop Copy Noten", die als vermeintliches "Spielgeld" auf diversen Online-Marktplätzen verkauft werden. Auf der Rückseite dieser falschen Banknoten ist "Prop Copy" aufgedruckt - daran kann man sie eigentlich leicht erkennen.

Die vier Verdächtigen werden bei der Staatsanwaltschaft Salzburg und bei der Verwaltungsbehörde angezeigt. Gegen den 19-jährigen Pinzgauer wurde zudem ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Quelle: SN