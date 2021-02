Drogendealer bezogen Sozialhilfe - Kriminalisten hoben Bande im Pongau aus

Eine 13-köpfige Tätergruppe ist von Salzburger Kriminalisten in Zusammenarbeit mit mehreren österreichischen Dienststellen ausgehoben worden. Die im Pongau ansässige Bande hatte einen schwungvollen Drogenhandel aufgezogen - und die Dealer kassierten gelichzeitig Sozialhilfe.

Die Beschuldigten haben im Zeitraum von März 2019 bis Juli 2020 gemeinsam in unterschiedlicher Zusammensetzung im Rahmen einer kriminellen Vereinigung verschiedene Suchtmittel angekauft, transportiert und an rund 160 Abnehmer im Pongau, Pinzgau, in der Stadt Salzburg sowie in Braunau verkauft. Für diesen Zeitraum wurden bei Kurierfahrten von Villach nach St. Johann insgesamt mehr als acht Kilogramm Cannabiskraut mit einem Einkaufspreis von rund 34.000 Euro nachgewiesen.

Am 1. Juli 2020 wurden international und koordiniert im Bundesland Salzburg, im Raum Braunau, in Slowenien und in Italien zahlreiche Festnahmen und Hausdurchsuchungen durchgeführt. In Österreich gab es elf Festnahmen und 15 Durchsuchungen.

Ein Kilogramm Drogen pro Woche

Bei diesen Durchsuchungen wurden verschiedene Suchtmittel mit einem Gesamtwert von mehr als 110.000 Euro sichergestellt, darunter rund 4,7 Kilogramm Amphetaminpulver, knapp 800 Gramm Cannabiskraut, etwa 84 Gramm Kokain, weiters 5000 Euro Bargeld, verbotene Waffen (nicht registrierte Faustfeuerwaffen, Schlagringe usw) und ein Pkw.

Aufgrund der sichergestellten Mengen und der Ermittlungsergebnisse kann davon ausgegangen werden, dass pro Woche zumindest ein Kilogramm verschiedener Suchtmittel im Bundesland Salzburg verkauft worden ist. Von März 2019 bis Juli 2020 soll die Tätergruppe etwa 15 Kilogramm Kokain, 30 Kilogramm Speed, 100 Kilogramm Cannabiskraut und zwei Kilogramm Heroin mit einem Gesamtwert von 3,2 Millionen Euro verkauft haben.

Mit Schusswaffen Schulden eingetrieben

Die Haupttäter bedienten sich mehrerer sogenannter "Läufer", die für die Gruppe Suchtmittel verkauften. Bei den Zwischenhändlern setzten die Täter ihre Forderungen mit illegalen Faustfeuerwaffen durch, um so die offenen Suchtmittelschulden einzutreiben.

Bei den Tätern handelt es sich um zwei Österreicher (22 und 25 Jahre), sechs Bosnier (18, 21, 23, 29, 34 und 40 Jahre), zwei Kroaten (27 und 36 Jahre), einen Kosovaren (34), einen Serben (25) und einen Mazedonier (28). Zwei der Haupttäter, der 36-jährige Kroate und der 25-jährige Mazedonier, befinden sich seit 1. Juli 2020 in Untersuchungshaft.

Dealer bezogen Sozialhilfe

Drei weitere Haupttäter, der 40-jährige bosnische Kopf der Bande und zwei weitere Bosnier (23 und 29), sind auf der Flucht und werden mit internationalem Haftbefehl gesucht.

Weil der Großteil der Tätergruppe während des Tatzeitraumes auch Unterstützung durch das AMS und Notstandshilfe bezogen hat, werden sie zusätzlich wegen Sozialbetruges angezeigt.



