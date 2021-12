Drogendeals per Handy - Salzburger Polizei schnappt Cannabis-Verkäufer

Auf frischer Tat haben Salzburger Polizisten einen 22-Jährigen in der Elisabeth-Vorstadt bei einem Drogendeal ertappt und festgenommen.

Die Handschellen klickten bei dem Mann am vergangenen Freitag. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung und umfangreichen Ermittlungen hatten Beamte der Polizeiinspektion Bahnhof den Dealer geschnappt, als dieser einem Kunden Cannabis verkaufen wollte.

Der Beschuldigte ist laut Polizeiangaben geständig, mehrfach und immer am sleben Ort in der Elisabethvorstadt Cannabis an verschiedene Abnehmer verkauft und dabei bis zu 1500 Euro verdient zu haben.

Erreichbar war er für seine Kunden dabei auf einer Messenger-App, wo die Verkäufe ausgemacht wurden. Bei einer Hausdurchsuchung wurden neben rund 30 Gramm Cannabiskraut auch Suchtmittelutensilien, mehrere Mobiltelefone sowie insgesamt 500 Euro an Bargeld sichergestellt. Der Beschuldigte befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.