Drogenfund in Salzburg: Auf Codenamen "Rambo" hin übergab Fahrer 82 Kilo Marihuana

Es war mengenmäßig einer der größten Drogenfunde in Salzburg seit Jahren: Wie berichtet stellten Fahnder des Landeskriminalamts am Montag in einer Wohnung in Salzburg-Itzling gut 30 Kilogramm Cannabisblüten bzw. Marihuana sowie in weiterer Folge zwei Kilo Kokain sicher.

SN/lpd salzburg In der Wohnung wurden insgesamt mehr als 30 Kilo Marihuana beschlagnahmt.