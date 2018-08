Drogenhandel in Salzburg ist ein Millionengeschäft

Drogen im Wert von zwei Millionen Euro hat die Polizei allein im Vorjahr beschlagnahmt. Im Umlauf ist deutlich mehr. Allein über Bestellungen im Internet kommen monatlich bis zu 25 Sendungen in Salzburg an.

Ein Gramm Cannabis um zehn Euro, ein Gramm Kokain um 80 bis 120 Euro. Das sind die gängigen Preisniveaus im Straßenverkauf in Salzburg. Und der Drogenhandel floriert, nicht erst seit heuer, sondern schon lange.

Durch Tippgeber aus der Szene und langwierige Ermittlungen gelangt die Polizei rasch an Drogenringe und internationale Netzwerke, die aus dem Ausland mit Hilfe von Einheimischen agieren. Etliche davon sind heuer aufgeflogen (siehe Kasten rechts). Bei einigen Gewalttaten wie im Lechner-Park in Schallmoos standen Streitigkeiten über Drogengeschäfte im Hintergrund. Das Thema rückt in den Fokus, allein schon deswegen, weil die SPÖ für heute, Mittwoch, ab 17.30 Uhr zu einer Anrainerdiskussion über die Sicherheit im Park lädt.