Drogenlenker auf der Tauernautobahn A10 in Grödig gestoppt

Der 24-Jährige fiel einer Zivilstreife aufgrund seiner Fahrweise auf

Am Montagnachmittag wurde eine Zivilstreife der Polizei auf der Tauernautobahn auf einen Pkw aufmerksam. Der Pkw-Lenker hatte teilweise Probleme mit dem Sicherheitsabstand zum vorderen Fahrzeug, konnte die Spur nicht halten und fuhr äußerst langsam die A10 Tauernautobahn in Richtung Villach entlang.

Bei der Kontrolle wirkte der 24-jährige Lenker müde und teilnahmslos. Ein Alkoholvortest verlief zwar negativ, ein in weiterer Folge durchgeführter Drogentest war jedoch hoch positiv. Der St. Johanner wurde dem Amtsarzt vorgeführt, es wurde Fahruntauglichkeit festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein vorläufig abgenommen. Der Lenker wird zudem angezeigt, das berichtete die Polizei in einer Aussendung.