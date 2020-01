Drogenlenker aus Salzburg parkte auf der Autobahn

Bei dem Mann wurden vier verschiedene Substanzen nachgewiesen. Vier Polizisten waren nötig, um ihn zu bändigen.

Ein Verkehrsteilnehmer meldete am Samstag um 21.04 Uhr auf der Westautobahn (A1) bei Seewalchen (Bezirk Vöcklabruck) einen auffällig fahrenden Pkw. Polizeibeamte fanden das gemeldete Auto dann parkend auf der Autobahn. Der Lenker gab an, ihm sei das Benzin ausgegangen. An dem Wagen stellten die Beamten einen frischen Unfallschaden und eine zerborstene Heckscheibe fest, berichtete die oberösterreichische Polizei am Montag. Der 31-jährige Fahrer aus Salzburg wirkte verwirrt, war aggressiv, kooperierte nicht und drohte - im dreispurigen Bereich ohne Pannenstreifen - in den fließenden Verkehr zu laufen. Er schlug mit den Fäusten auf sein Auto ein, stieß Drohungen aus und ging wild gestikulierend auf die Beamten los.

Der Mann wurde zur Autobahnpolizeiinspektion Seewalchen gebracht, wo ein Drogenschnelltest positiv auf vier verschiedene Substanzen verlief. Ein Alko-Test brachte ein negatives Ergebnis. Als er zur ärztlichen Untersuchung und Blutabnahme aufgefordert wurde, reagierte der Mann wieder aggressiv. Er stürmte schreiend hinaus, schlug und trat auf seinen Pkw ein. Dann sei er schreiend und drohend auf die Beamten zugekommen und wollte flüchten, so die Polizei. Diese hielten ihn fest, konnten ihm aber erst zu viert Handfesseln anlegen, da er sich so heftig wehrte. Da er auch mit den Füßen trat, legten ihm die Beamten auch Fußfesseln an. Er wurde in einen Verwahrungsraum gebracht. Ein Polizist wurde bei der Festnahme leicht verletzt.

Quelle: SN