Drogenlenker in Zell am See aus dem Verkehr gezogen

Dem 28-jährigen Pinzgauer wurde der Führerschein abgenommen.

Am Mittwoch führten Polizisten im Bezirk Zell am See Schwerpunktkontrollen im Hinblick auf Drogen im Straßenverkehr durch. Am Nachmittag wurde ein 28-jähriger Pinzgauer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim 28-Jährigen konnten Symptome einer Beeinträchtigung festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ. Der mit dem Fahrzeuglenker durchgeführte Drogentest fiel positiv auf Kokain aus. Bei der anschließenden Untersuchung durch einen Arzt wurde eine Beeinträchtigung durch Suchtgift attestiert. Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde wird Anzeige erstattet.