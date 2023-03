Drogenlenker ließ sich von Schüssen nicht stoppen

Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz in Scheffau bzw. St. Koloman verletzt.

Ein 20-jähriger Pkw-Lenker aus dem Tennengau hat sich laut den Angaben der Polizei am Sonntagnachmittag in Scheffau am Tennengebirge einer routinemäßigen Lenker- und Fahrzeugkontrolle entzogen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der Flüchtige soll in der Folge mehrere andere Fahrzeuglenker und Fußgänger gefährdet haben und die Anhalteversuche weiterer hinzugezogener Polizeistreifen ignoriert haben.

Im Gemeindegebiet von St. Koloman hat ein Polizist demnach mehrere Schüsse abgegeben, um den 20-Jährigen zum Anhalten zu bewegen. Laut Polizei setzte der Mann seine Fahrt fort. Er wurde erst mittels Straßensperre durch ein quergestelltes Fahrzeug einer Zivilstreife gestoppt. Der Pkw-Lenker rammte den Wagen, wodurch zwei Polizisten unbestimmten Grades verletzt wurden. Beide wurden ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg gebracht.

Dem Ermittlungsstand von Sonntagabend zufolge soll der Tennengauer, der mit einer 18-jährigen Beifahrerin unterwegs war, keine Lenkberechtigung besitzen. Ein Suchtmitteltest verlief positiv. Sowohl der Lenker, der von der Polizei festgenommen wurde, als auch seine Beifahrerin blieben unverletzt. Der Wagen der Zivilstreife wurde schwer beschädigt, am Fluchtauto entstand Totalschaden - die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung des Fahrzeugs an.