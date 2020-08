Drogenlenker ohne Führerschein in Salzburg geschnappt

Die Salzburger Polizei hat bei Verkehrskontrollen in der Nacht auf Samstag eine Reihe von Übertretungen festgestellt.

Ein 30-jähriger Pkw-Lenker aus dem Pongau wurde unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein mit dem Wagen seiner Freundin gestoppt. Ein 21-Jähriger fuhr mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Moped, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Der 21-Jährige war mit dem Zweirad in Oberalm im Tennengau unterwegs. Auf dem Moped hatte er ein anderes Kennzeichen montiert. Es bestand kein Versicherungsschutz, der Mann hatte auch bei der Fahrt keinen Führerschein dabei. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

In Eugendorf im Thalgau stoppte die Polizei einen 27-jährigen Motorradlenker, auf dessen Zweirad ein Zubehörschalldämpfer montiert war. Die Lärmmessung ergab einen Wert von 102 dB statt der erlaubten 93 dB. Insgesamt stellten die Techniker der Landesprüfstelle bei der technischen Überprüfung 20 schwere Mängel an den Fahrzeugen fest. Wegen Gefahr in Verzug mussten bei einem Fahrzeug die Kennzeichen abgenommen werden.

