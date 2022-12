Drogenlenker: Polizei hielt 28-jährigen Lungauer auf

Die Polizei zog in den vergangenen Tagen wieder Drogenlenker aus dem Verkehr. Zwei Lenker wurden angezeigt.

Am Sonntag wurde im Gemeindegebiet von Mariapfarr ein Lungauer gestoppt. Beim 28-Jährigen wurde laut Polizeimeldung ein Alkotest durchgeführt, der negativ verlief. Ein anschließend durchgeführter Drogentest ergab hingegen ein positives Ergebnis auf Opiate und Amphetamine. Dem Lenker wurde der Führerschein abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und Anzeige erstattet.

Am Montagvormittag hielt die Polizei auf der A 1 nahe der Raststation Söllheim (Hallwang) ein Fahrzeug mit "seltsamer Fahrweise" auf. Der Pkw-Lenker aus dem Bezirk Vöcklabruck wies sich mit einem Foto eines Führerscheins am Handy aus. Das gezeigte Foto stimmte jedoch nicht mit dem Lenker überein. Auf Nachfrage der Polizei gab der Oberösterreicher an, gar keinen Führerschein zu besitzen. Da der Lenker Merkmale einer Beeinträchtigung aufwies, wurde ein Alkotest durchgeführt. Dieser verlief negativ. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Amphetamine, Cannabis, Opiate und Kokain. Dem Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt und Anzeige erstattet.