Drogenlenker wollte Autoschlüssel von Polizeiinspektion holen

Ein Mann aus den Niederlande wollte seinen Schlüssel von der Polizei wieder bekommen. Nur war er zuvor unter Drogeneinfluss mit dem Auto gefahren.

Die Beamten auf der Polizeiinspektion Wals staunten wohl nicht schlecht, als am Mittwoch ein 22-jähriger belgisch/niederländischer Staatsbürger einen Fahrzeugschlüssel eines Fahrzeuges abholen wollte, der wegen Alkohol am Steuer dort hinterlegt war. Der 22-Jährige war deshalb laut Polizeibericht extra mit seinem belgischen Fahrzeug von Holland nach Wals gefahren. Doch den Beamten kam der Mann beeinträchtigt vor. Deshalb wurde ein Alkotest durchgeführt, welcher 0,00 Promille ergab. Ein durchgeführter Speicheltest verlief allerdings laut dem Bericht der Exekutive positiv auf "THC", also Cannabis. Bei der anschließenden ärztlichen Untersuchung wurde die Fahruntauglichkeit des Lenkers festgestellt. Der Führerschein wurde dem jungen Mann abgenommen. Da der angezeigte Lenker eine festgelegte Sicherheitsleistung vorerst nicht bezahlen konnte, wurde am Fahrzeug ein Sperrstock angebracht. Im Fahrzeug des Angezeigten fand die Polizei eine geringe Menge an Suchtmittel. Wie die Polizei berichtete, wurde das Suchtmittel sichergestellt und Anzeige nach dem Suchtmittelgesetz erstattet.