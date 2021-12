Drogenlenkerin in der Stadt Salzburg aus dem Verkehr gezogen

Die 38-jährige Salzburgerin hatte am Vortag einen Joint konsumiert.

Am Mittwochabend wurde eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung auf eine Pkw-Lenkerin mit auffälliger Fahrweise aufmerksam. Im Zuge einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle konnten bei der 38-jährigen Frau aus der Stadt Salzburg Symptome einer Beeinträchtigung festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ, ein Drogentest jedoch positiv auf THC.

Die Lenkerin gab an, am Vormittag einen Joint konsumiert zu haben. Bei der darauffolgenden Untersuchung durch einen Arzt konnte eine Beeinträchtigung durch Suchtgift sowie durch Übermüdung festgestellt werden. Der 38-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Sie wird angezeigt, berichtet die Polizei in einer Aussendung.