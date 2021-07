Drogenprozess um Coronaskeptiker: "Hatten nicht geplant, solche Mengen anzubauen"

Am Dienstag mussten sich vor dem Salzburger Landesgericht vier Deutsche wegen Drogenanbaus und Drogenhandels verantworten. Brisant: Bei einem der Angeklagten handelte es sich um den Hauptorganisator der Corona-Demonstrationen in Salzburg. Das Gericht verurteilte drei der Angeklagten zu zwei bis zweieinhalb Jahren teilbedingter Haft. Das Verfahren gegen die Viertangeklagte wurde mittels Diversion beendet.

Es könne hier nicht die Rede von einer kriminellen Vereinigung sein, sind sich die Verteidiger der vier Deutschen sicher, die sich am Dienstag vor dem Salzburger Landesgericht verantworten mussten. Vielmehr bestehe zwischen den drei angeklagten Männern im Alter von 48, 36 und 27 Jahren und der angeklagten 25-jährigen Frau ein freundschaftliches Verhältnis. Sie alle wohnten zusammen in einem Haus in Oberalm.

Von dieser Freundschaft ist am Dienstag vor Gericht nicht viel zu bemerken. Einzig der 36-Jährige, der ...