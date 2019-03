Drogenring ausgehoben: Bisher 13 Festnahmen im Raum Zell am See

Laut Polizei gab es mehrere Hausdurchsuchungen, bei denen Rauschgift sichergestellt wurden.

Suchtgiftermittler haben in einer groß angelegten Aktion seit Montag 13 Verdächtige festgenommen, die in der Drogenszene aktiv gewesen sein sollen. Polizeisprecherin Karin Temel bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Krone". Laut Temel gab es mehre Hausdurchsuchungen. Nähere Details wollte die Polizei unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht nennen. Dem Vernehmen nach wurden dabei große Mengen unterschiedlicher Suchtmittel sichergestellt. Die Erhebungen dauern an - es sei mit weiteren Festnahmen zu rechnen, hieß es.

Neun Verurteilungen bei Drogenprozess

Erst am Montag war am Salzburger Landesgericht ein Drogen-Prozess zu Ende gegangen, der sich um den Suchtmittel-Handel im Pinzgau drehte. Dabei sind insgesamt neun Angeklagte wegen Handels von acht Kilogramm Drogen im Raum Zell am See verurteilt worden. Am Montag wurde als letzter Beschuldigter ein 21-jähriger nicht rechtskräftig zu 15 Monaten unbedingter Haft verurteilt. Bei dem Türken handelte es sich um den Ex-Freund jener 20-jährigen Zellerin, die am 20. Oktober 2018 vor ihrer Wohnung in einem Mehrparteienhaus erschossen wurde. Gegen die junge Frau war ebenfalls wegen Drogenhandels ermittelt worden.

