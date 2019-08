Drogenschmuggler auf bayerischer Autobahn festgenommen

Eine intensive Durchsuchung des Fahrzeugs führte Schleierfahnder zu großer Menge Kokain.

Fahnder der Grenzpolizei Piding kontrollierten am Mittwochnachmittag an der Anschlussstelle Bad Reichenhall in Fahrtrichtung Salzburg ein Fahrzeug mit slowenischer Zulassung. Der Fahrzeugführer, ein 37-jähriger Serbe, gab den Beamten gegenüber an, auf der Durchreise nach Österreich zu sein.

Auf Grund der steigenden Nervosität des Pkw-Lenkers, heißt es im Polizeibericht, entschlossen sich die erfahrenen Fahnder, das Fahrzeug genauer unter die Lupe zu nehmen. Bei einer intensiven Durchsicht des Fahrer- und Beifahrerbereichs öffneten die Fahnder eine Abdeckung der Fahrzeugarmaturen.

In dem geöffneten Versteck befanden sich zwei Päckchen mit insgesamt mehr als 100 Gramm Kokain. Der Serbe beteuerte wiederholt, dass es sich lediglich um Vitaminpulver handle. Ein durchgeführter Stofftest bestätige jedoch die Einschätzung der Schleierfahnder. Der Schmuggler wurde vorläufig festgenommen und am Donnerstag dem zuständigen Richter vorgeführt. Dieser bestätigte die Haft und ließ den Straftäter in eine Justizvollzugsanstalt einliefern. Die Kriminalpolizei Traunstein ist für weiteren Ermittlungen zuständig.

