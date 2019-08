Drogenzüchter in Salzburg überfallen: Drei Jugendliche festgenommen

Opfer hatte Cannabis-Stauden in seiner Wohnung. Die Angreifer erbeuteten lediglich eine geringe Summe Bargeld.

Wilde Szenen haben sich am Montag vor einer Wohnung in der Stadt Salzburg abgespielt. Zwei junge Männer lauerten dem 27-jährigen Bewohner gegen 19.00 Uhr vor der Eingangstüre auf und sprühten ihm Pfefferspray ins Gesicht, als dieser gerade das Haus verlassen wollte. Während der Mann gemeinsam mit einem 17-jährigen Besucher ins Freie flüchtete, drang das Duo in die Wohnung ein.



Schüsse aus Waffe

Während der Jugendliche mit dem Moped davonfuhr, alarmierte der 27-Jährige die Polizei. Außerdem hielt er trotz seiner brennenden Augen von außen die Eingangstüre im Parterre zu, um die beiden Angreifer an der Flucht zu hindern. Dabei dürfte einer der Täter zu einer Waffe gegriffen und geschossen haben, worauf der Überfallene lieber das Weite suchte.



Überfall zu dritt geplant

Der Polizei kontrollierte kurz darauf in der Nähe der Wohnung einen verdächtigen 18-Jährigen. Dabei stießen sie auf die Geldbörse des 27-Jährigen. Inhalt: Gerade einmal ein zweistelliger Bargeldbetrag. Bei der Befragung stellte sich heraus, dass der junge Serbe mit einem gleichaltrigen Komplizen aus dem Flachgau und dem 17-Jährigen die Tat geplant hatte. Alle drei waren geständig und wurden in die Justizanstalt Salzburg überstellt. Die Suche nach der Schusswaffe sowie dem verwendeten Pfefferspray verlief bisher erfolglos.



Cannabis sichergestellt

Das Motiv für den Raub ist laut einer Sprecherin der Polizei noch unbekannt, in der Wohnung des 27-Jährigen stieß die Polizei allerdings auf mehrere Cannabispflanzen sowie abgeerntetes Cannabiskraut. Auch der Bewohner muss darum mit einer Anzeige rechnen.

Quelle: SN, Apa