Drogeriemarkt bietet Salzburger Coronatests an

dm listet sogenannte PCR-Tests um 119 Euro in seinem Onlineshop. Die Auswertung dauert ein bis drei Tage, die Verständigung erfolgt via E-Mail.

Zum Höhepunkt der Coronakrise im März waren die Tests auf das Virus noch knapp, jetzt gibt es sie in der Drogerie. dm hat ab sofort ein Testset der Eugendorfer Firma Novogenia in seinem Onlineshop gelistet. Es sei ein Wunsch vieler Kunden gewesen, einen niederschwelligen Zugang zu den Testungen zu ermöglichen, sagt dm-Geschäftsführer Harald Bauer. "Auch ohne medizinischen Anlassfall kann es gute Gründe für einen Test geben: Beispielsweise um sich nach der Rückkehr aus dem Ausland Sicherheit zu verschaffen oder wenn ein negativer Test bei der Einreise in ein anderes Land verlangt wird", sagt Bauer.

Onlineangebot soll verhindern, dass Infizierte ins Geschäft gehen

Der Test wird derzeit nur im Onlineshop angeboten. Das soll verhindern, dass mögliche infizierte Menschen oder deren nächste Angehörige bei der Beschaffung des Tests mit anderen Menschen in Kontakt kommen.

Speichelprobe muss selbst abgenommen werden

Um den Test selbst durchführen zu können, muss die Testperson selbst eine Speichelprobe abnehmen. Das könne jeder fehlerfrei bei sich selbst vornehmen, sagt Daniel Wallerstorfer, Geschäftsführer von Novogenia. Laut aktueller Studienlage sind selbst gesammelte Speichelproben vergleichbar aussagekräftig wie professionell abgenommene Nasenabstriche. "Und die Abnahme ist deutlich angenehmer." Die nötigen Utensilien seien in dem Testset verpackt. Die Probe wird in der Versandverpackung ins Labor geschickt. Die übliche Analysedauer betrage ein bis drei Tage. Das Ergebnis werde digital übermittelt. Die Verlässlichkeit des Ergebnisses liege bei 99 Prozent.

Positive Tests müssen dem Gesundheitsamt gemeldet werden

Die Novogenia GmbH muss positive Tests dem Gesundheitsamt melden. Bis das Amt mit dem Erkrankten in Kontakt tritt, muss dieser unbedingt zu Hause bleiben. Sollte sich sein Zustand in der Zeit verschlechtern, wird er von den Herstellern auf die Gesundheitsberatung 1450 verwiesen.

