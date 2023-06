Drohung mit Messer am Salzburger Hauptbahnhof.

Am Donnerstag kam es am Hauptbahnhof Salzburg zu einem Streit zwischen zwei Männern. Einer der beiden zückte ein Messer.

. Am Donnerstag entwickelte sich gegen 17 Uhr Uhr in der Stadt Salzburg am Bahnhofsvorplatz aus bisher ungeklärter Ursache ein Streit zwischen einem 42 Jahre alten Österreicher und einem 46 Jahre alten ägyptischen Staatsangehörigen. Im Zuge der Auseinandersetzung zog der 46-Jährige ein Messer und bedrohte damit den anderen Beteiligten. Die verständigte Polizei nahm den Täter fest und konnte das Messer sicherstellen. Der Täter wurde in weiterer Folge in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert, teilte die Landespolizeidirektion mit.