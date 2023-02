Druckerei "Colibri" landet im St. Johanner Untermarkt

Tobias Wielandner eröffnete vor Kurzem im St. Johanner Untermarkt die Druckerei "Colibri". Der 28-jährige Bischofshofener setzt dabei auf Herz, Leidenschaft und Sympathie.

Der Bischofshofener Grafiker Tobias Wielandner wagte vor Kurzem in St. Johann den Sprung in die Selbstständigkeit. Mit seiner Druckerei "Colibri" im Untermarkt will der 28-Jährige zeigen, dass man einen Betrieb auch anders führen kann. "Mein Ziel ist es zu beweisen, dass man ein Unternehmen genauso gut mit Sympathie und viel Herz führen kann", erklärt Wielandner. "Ich bin extrem gerne hier in diesem Geschäftslokal im Untermarkt - genau diese positive Laune will ich den Kunden weitergeben."

Nach der Ausbildung ...