Druckerei schlug Alarm: Salzburger Polizei warnt vor betrügerischen Spendensammlern

Unbekannte ließen in einer Druckerei in Zell am See gefakte Spendenlisten drucken. Einem Mitarbeiter kam der Auftrag komisch vor - er verständigte die Polizei.

"Der Landesverband für behinderte und taubstumme Kinder möchte ein Zentrum mit Kontakten auf nationaler und internationaler Ebene eröffnen." Diese Worte stehen auf falschen Spendenzetteln, die derzeit in Salzburg im Umlauf sind. Eine Druckerei in Zell am See hat am Dienstag von drei unbekannten Männern den Auftrag bekommen, die Zettel zu vervielfachen.

Beschreibung eines Mitarbeiters: Männer zwischen 20 und 30 Jahre alt

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den Ausdrucken um von Betrügern gefälschte Spendenlisten handelt. Das Landeskriminalamt warnt vor falschen Spendensammlern und bittet Bürgerinnen und Bürger, vor etwaigen Spenden sicherzugehen, an welche gemeinnützige Organisation diese gerichtet sind. Man solle nicht blind vertrauen, was gesagt werde, heißt es in einer Aussendung.

Der Warnung der Polizei geht ein Vorfall aus Zell am See am Dienstag voraus: Drei Männer haben am Vormittag die Druckerei Print Zell betreten, schildert Mitarbeiter Bernhard Leitner.

"Die Männer waren zwischen 20 und 30 Jahre alt", sagt der Mitarbeiter. Sie dürften ausländischer Herkunft sein, obwohl sie gut verständliches Deutsch gesprochen hätten. "Sie haben sich erst nach den Preisen erkundigt und dann einen Auftrag für 30 Kopien erteilt."

Hilfsorganisation wart vor dieser Betrugsmasche

Erst im Nachhinein sei Leitner bewusst geworden, dass es sich bei den Ausdrucken womöglich um betrügerische Sammelzettel handeln könnte. "Auf der Webseite der Hilfsorganisation wird sogar genau vor dieser Masche gewarnt." Die Polizei schließt nicht aus, dass die mutmaßlichen Betrüger die ausgedruckten falschen Spendenzetteln nun weiter vervielfachen werden.