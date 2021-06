Dürre im Juli: 1000 Pools in der Stadt randvoll mit Trinkwasser

Experten sagen für Juli große Hitze und Trockenheit voraus. Es wird keine Wasserknappheit geben. Allerdings brauche es ein Befüllungsmanagement für private Schwimmbecken.

Bauingenieur Ludwig Staiger ist bei der Salzburg AG Chef der Wasser- und Fernwärmeversorgung. Sein Job führte ihn auch schon nach Saudi-Arabien, wo er beim Aufbau der Strom- und Wasserversorgung der König-Abdullah-Universität half. Staiger kennt Wassermangel also aus eigener Anschauung. "In Saudi-Arabien wird mit enormen Kosten Meerwasser entsalzt." Nach Hunderten Kilometern Transport durch die Wüste kommt im Landesinneren dennoch kein zwölf Grad kühles Trinkwasser an. Es wird zur Bewässerung und für die WC-Spülung verwendet. Wasser zum Trinken holen sich die Saudis ...