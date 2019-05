Duo beging in Salzburg 74 Einbrüche mit 270.000 Euro Schaden

Nach monatelanger Fahndung sind nun der Polizei in Ungarn zwei Serieneinbrecher ins Netz gegangen, auf deren Konto 126 Einbrüche gehen. 74 der Straftaten verübten sie in Salzburg. Alleine hier entstand ein Schaden von rund 270.000 Euro. Die übrigen Einbrüche begingen sie in Ungarn. Der Gesamtschaden aller Taten beläuft sich auf rund 400.000 Euro, berichtete die Salzburger Polizei am Freitag.

SN/robert ratzer Die beiden Beschuldigten sollen in regelmäßigen Abständen (alle vier bis sechs Wochen) nach Salzburg reisten, um hier Wohnungseinbrüche zu begehen. (Symbolbild)