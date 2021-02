Duo besuchte covid-kranken Freund in Wohnung: Salzburger Gericht verurteilte alle drei zu Geldstrafen

Drei junge, in Salzburg lebende Deutsche - ein Student (23), eine Angestellte (20) und ein Arbeitsloser (22) - sahen sich am Mittwoch am Landesgericht Salzburg mit dem Vorwurf der "vorsätzlichen Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten", konkret SARS-CoV-2, konfrontiert.

Faktum ist: Der Student hatte die zwei damals mit ihm eng befreundeten Mitangeklagten am 10. September 2020 in seine Wohnung gelassen, obwohl er zuvor positiv auf Covid-19 getestet worden war und es ihm - seinen Angaben nach - auch "sehr schlecht" ging. Die 20-Jährige und der 22-Jährige hatten von der Corona-Erkrankung des 23-Jährigen auch gewusst; dennoch, so der Staatsanwalt, habe das Trio damals in der kleinen Küche des Studenten gemeinsam Cola getrunken und sich über einen längeren Zeitraum unerhalten.

Vor Richterin Christina Bayerhammer zeigten sich alle drei grundsätzlich geständig. Sie sprachen von "einem sehr dummen Fehler", der ihnen "zutiefst leid" tue. Der damals covid-kranke Student (Verteidiger: Rechtsanwalt Hubertus Bruzek) schilderte im Prozess, dass er damals, nach dem positiven Test in der Uniklinik Salzburg, die 20-jährige Freundin gebeten habe, ihm Cola, Nudeln und Tomatensauce vorbeizubringen. Die junge Frau sei dann allerdings gemeinsam mit dem Drittangeklagten aufgetaucht. Er, so der Stundent, habe sie "eh nicht reinlassen wollen", aber sie hätten ihn quasi überrumpelt. "Leider haben wir dann in der Küche 15 Minuten geredet. Das war aber keine Corona-Party. Wir trugen alle Masken. Und haben den Abstand eingehalten", so der Student.

Die Mitangeklagten erzählten in der Folge eine doch etwas andere Version - so habe der Erstangeklagte "nie gesagt, dass wir nicht reinkommen sollen". Die beiden bestätigten aber, letztlich gemeinsam mit dem Studenten in der Küche Cola getrunken zu haben - und dies im Wissen, dass der 23-Jährige kurz zuvor positiv auf das hochansteckende Virus getestet worden war.

Apropos ansteckend: Faktum ist auch, dass sowohl die 20-Jährige als auch der 22-Jährige nur wenige Tage nach dem fatalen Besuch bei ihrem (damaligen) Kumpel Bekannten ebenfalls positiv auf Covid-19 getestet wurden.

Die Richterin verurteilte das Trio schließlich zu unbedingten Geldstrafen: Die zwei jungen Männer müssen 720 Euro zahlen, die junge Frau 480 Euro. Nicht rechtskräftig.