Duo ging im Walser Outlet auf Diebstour - Polizei fasst Langfinger im Bayern

Beute im Wert von rund 5000 Euro haben zwei aus der Tschechischen Republik stammende Verdächtige im Walser Outletcenter gemacht haben. Die Polizei schnappte das Duo bei Piding.

Die Streife der Grenzpolizei Piding hatte am Freitag der Vorwoche auf der A 8 (Fahrtrichtung München) bei Piding einen Pkw mit tschechischer Zulassung kontrolliert. Das Auto war unmittelbar vorher über den Grenzübergang Bad Reichenhall-Autobahn nach Bayern gelenkt worden.

Auf Verlangen händigten die zwei Insassen ihre erforderlichen Dokumente aus. Doch während des Gespräches mit den Polizisten kam es zu Widersprüchen. Die Folge: Die Beamten intensivierten ihre Kontrolle.

Dabei konnten sie im Pkw Diebesgut in Form von Kleidungsstücken und Modeartikeln, etliche Verkaufsetiketten ohne Ware und "Diebstahlswerkzeug" in Form einer Kneifzange, eines Entferners von Diebstahlssicherungen und eine zum Diebstahl präparierte Handtasche auffinden.

Aufgrund des festgestellten Sachverhalts lag der Verdacht nahe, dass das Diebesgut aus dem in Wals-Siezenheim befindlichen Outlet stammen könnte. Diesbezüglich wurden die Kollegen in Salzburg informiert, deren Ermittlungen den Verdacht bestätigen konnten. Laut Mitteilung der Grenzpolizei "darf hier von einem Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich ausgegangen werden" - also rund 5000 Euro.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Traunstein wurden gegen die Personen Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Im Anschluss an die polizeiliche Sachbearbeitung und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde sie wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.