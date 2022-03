Duo riss im Lungau im Vollrausch Verkehrszeichen und Schneestange aus - und nahm beides mit

Die zwei jungen Männer (20, 21) hatte mehr als zwei Promille. Einer der Oberösterreicher verletzte sich beim "Hantieren" mit dem Verkehrsschild an der Hand.

Zu einer völlig sinnbefreiten Sachbeschädigung durch zweier junge Männer infolge vorangegangen, massiven Alkoholkonsums kam es am Samstag in St. Margarethen im Lungau. Zeugen hatten gegen 18 Uhr die Polizei verständigt - diese konnte daraufhin im St. Margarethener Ortsteil Oberbayrdorf die besagten jungen Männer (20 und 21) ausfindig machen. Das Duo aus dem Bezirk Vöcklabruck, so schreibt die Polizeipressestelle am Sonntag, "war im Besitz eines Verkehrszeichens (,Halten und Parken verboten') sowie einer abgerissenen Schneestange". Der 20-Jährige hatte sich zudem "selbst beim Verkehrszeichen an der Hand verletzt - er war von Freunden verarztet und dann gemeinsam mit dem 21-Jährigen in deren Unterkunft gebracht worden.

Alkovortests bei den beiden Vandalen hatten Werte von jeweils mehr als zwei Promille ergeben, heißt es in der Polizeiaussendung. Nachsatz: "Bei der Einvernahme am Sonntag konnten sich die beiden aufgrund ihrer Alkoholisierung an keine Details mehr erinnern. Sie gaben aber zu, das Verkehrszeichen mitgenommen und die Schneestange abgerissen zu haben."