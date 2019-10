Duo soll bei Lebensmittelkonzern in Salzburg knapp 900 Paletten gestohlen haben

Die Polizei konnte einen 28-jährigen Mitarbeiter ausforschen. Dieser gibt an, nur als Mittäter fungiert zu haben. Ein 45-jähriger Bosnier soll die Paletten mit einem Lkw weggebracht haben. Der Schaden beträgt mehr als 12.000 Euro.

Bereits im Vorjahr zeigte der Geschäftsführer eines Lebensmittelkonzerns in Salzburg an, dass an drei verschiedenen Standorten viele Paletten verschwunden seien. Umfangreiche Ermittlungen führten die Polizei zu einem 28-jährigen Mitarbeiter, dem der Diebstahl von knapp 900 Paletten angelastet wird. Er gibt an, nur als Mittäter fungiert zu haben und dafür von einem 45-jährigen Bosnier bezahlt worden zu sein. Laut seinen Angaben hat er dem Bosnier den Zutritt zum Firmengelände ermöglicht. Dieser brachte die Paletten seit März 2018 mit einem Lkw weg. Der Bosnier ist nicht geständig. Es entstand ein Gesamtschaden von mehr als 12.000 Euro. Die beiden Männer werden bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.

Quelle: SN