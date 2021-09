Durch die Nacht mit einer Zeitungszustellerin

Am Samstag ist der Internationale Tag der Zeitungszusteller. Josefine Bachmaier übt den Knochenjob seit 30 Jahren aus. Die SN begleiteten sie auf Tour.

Wenn sie kann, dann wirft Josefine Bachmaier die Zeitung. Sie rollt die Zeitung zu einem Rohr, nimmt eines der Gummibänder, die sich um ihr Handgelenk spannen, fixiert damit die Zeitung und wirft sie aus dem Fenster ihres Autos. Die Ausgabe landet in der Mitte der Fußmatte unter einem Vordach eines Einfamilienhauses in Elixhausen. Rückwärtsgang, ein Blick in den Seitenspiegel. Und schon hat Bachmaier ihren silbernen VW Golf wieder auf die Straße manövriert.

Die Salzburgerin kennt die Flachgauer Gemeinde ...