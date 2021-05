Durchstich am Großglockner erfolgt: Öffnung der Hochalpenstraße am Mittwoch geplant

Am Montag erfolgte der Durchstich am Großglockner. Die Eröffnung der Hochalpenstraße ist für Mittwoch geplant.

Auch heuer öffnet die Großglocknerstraße wieder - pandemiebedingt jedoch etwas später als üblich rund um den 1. Mai. Am Dienstag erfolgte der Durchstich bei der Schneeräumung auf der Großglockner Hochalpenstraße. Über 800.000 Kubikmeter Schnee wurden in den vergangenen Wochen von der teilweise bis zu zehn Meter hoch verschneiten Straße geräumt.

Dieser Radfahrer kam am Montag nicht weit: Die Öffnung der Straße ist erst für Mittwoch geplant.

Am Dienstagmittag war es dann so weit: Die beiden Räumtruppen - von Kärntner und Salzburger Seite - trafen am Hochtor in 2504 Metern Seehöhe zusammen. Für den Tourismus könnte die Hochalpenstraße schon bald freigegeben werden. Sollte das Wetter mitspielen, öffnet diese bereits am Mittwoch. "Indem wir als eines der ersten großen Ausflugsziele Österreichs wieder für unsere Gäste da sind, möchten wir ein positives Zeichen für den gesamten österreichischen Tourismus setzen", sagt Vorstand Johannes Hörl von der Großglockner Hochalpenstraßen AG.

Christian Fleißner (1. Vizebürgermeister Gemeinde Heiligenblut am Großglockner), Johannes Hörl (Vorstand Großglockner Hochalpenstraßen AG), Peter Embacher (Leiter Schneeräumung GROHAG) und LAbg. Hannes Schernthaner (Bürgermeister Gemeinde Fusch an der Großglocknerstraße)

Vier Oldies zeigen Zähne

Peter Embacher, Chef der Schneeräumtrupps auf der Großglockner Hochalpenstraße, erklärt: "Diese mächtigen 15-Tonnen-Maschinen, die von Franz Wallack, dem Erbauer der Großglocknerstraße, konstruiert wurden, fräsen den Schnee in Schichten ab und schleudern ihn bis zu 50 Meter weit weg. Sie befreien Jahr für Jahr die Großglocknerstraße Meter für Meter auf einer Strecke von insgesamt 48 Kilometern von den Schnee- und Eismassen."

Der Rotationspflug "System Wallack" ist eine Kombination aus Schneefräse und Pflug und kam erstmals im Frühjahr 1953 zum Einsatz. Seither sind die fünf noch im Eigentum der Grohag stehenden Originale immer noch im Einsatz. Nach wie vor gelten die eisblauen "Oldtimer" als die unangefochtenen Helden der Schneeräumung auf der Großglockner Hochalpenstraße.

Vorerst Take-away und Ermäßigungen

Ab sofort sind auch wieder alle Museen, Ausstellungen und Shops geöffnet - unter Einhaltung der geltenden Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen und Hygienebestimmungen. Eine Pop-up-Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit der KTM Motohall anlässlich des zehnten Geburtstags von Europas höchstgelegener Automobil- und Motorradausstellung gestaltet. Aber auch moderne Kunst, Geschichten von Bergpionierinnen ("Berg, die") und legendäre DDR-Trabis ("Trabi-Ansturm am Großglockner") erwarten Kunst- und Kulturinteressierte am Berg.