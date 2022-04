Durchwachsene Winterbilanz für Landwirte und Imker

Katastrophal war der milde, trockene Winter 2021/2022 für Imker und Bauern im Tennengau zwar nicht, wirklich gut aber auch nicht. Die TN haben sich umgehört.

Große Freude brachten die Niederschläge vergangene Woche für den Salzburger Landwirtschaftskammerpräsident Rupert Quehenberger, Holzerbauer in Annaberg: "Das bringt uns eine riesige Entspannung. Denn der Winter war sehr trocken, mit sehr unterschiedlicher Ausprägung." Innergebirg und auch in Teilen des Lammertals gab es durch die gute Schneelage genügend Feuchtigkeit, "aber in den nördlichen Landesteilen hat die Trockenheit voll durchgeschlagen". Er hofft im TN-Gespräch auf weitere Niederschläge, "damit sich die Natur nun erholen kann und sich die Wasserspeicher füllen".

Auch Bezirksbauernkammerobmann ...