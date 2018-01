Dutzende Diebstähle in Zügen: Salzburger Justiz klagt Bande an

Zumindest 28 Zugreisende wurden bestohlen - Strafantrag gegen sieben Männer.

Am 22. Jänner hatte die Salzburger Polizei die Zerschlagung einer internationalen Diebesbande gemeldet, die vor allem am Salzburger Hauptbahnhof dutzende schlafende Zugreisende bestohlen haben soll. Nur eine Woche später hat die Staatsanwaltschaft (StA) nun bereits sieben mutmaßliche Täter angeklagt. Den Beschuldigten - drei Bosnier, ein Rumäne, ein Albaner, ein Kroate und ein Italiener im Alter zwischen 27 und 66 Jahren - wird gewerbsmäßiger Diebstahl im Rahmen einer kriminellen Vereinigung angelastet. Im Strafantrag sind laut StA-Sprecherin Barbara Fischer 28 Opfer aufgelistet, die die Bande demnach zwischen Sommer 2017 und Anfang Jänner 2018 bestohlen hat. "Die Bande hatte es vor allem auf Nachtzüge abgesehen, die in Salzburg einen längeren Aufenthalt einlegten. Die in U-Haft sitzenden Beschuldigten öffneten die Abteile von Schlafwägen und hatten Schlüssel dabei, wie sie auch Schaffner verwenden." Erbeutet wurden Bargeld, Handys, Laptops oder Kameras. Laut Peter Egger, Sprecher des Landesgerichts (LG) Salzburg, ist noch offen, wo der Prozess stattfindet - entweder in Salzburg oder in St. Pölten.

