Dutzende Kilo Kokain und Marihuana verkauft: Kroate erhielt in Salzburg sieben Jahre Haft

Nach langwierigem Prozess mit etlichen Verhandlungstagen wurde am Donnerstag ein 40-jähriger, im Tennengau lebender Kroate wegen Suchtgifthandels in großem Stil zu sieben Jahren unbedingter Haft verurteilt. Der Schöffensenat (Vorsitz: Richterin Gabriele Glatz) widerrief im Fall des einschlägig vorbestraften Angeklagten zudem eine offene bedingte Haftstrafe von acht Monaten aus einer früheren Verurteilung.

Staatsanwalt Robert Holzleitner hatte dem Kroaten angelastet, über viele Monate hindurch bis zu seiner Festnahme im Februar 2019 die enorme Menge von zwölf Kilo Kokain sowie 26 Kilo Marihuana an nicht weniger als 80 Abnehmer verkauft zu haben. Das Gericht erkannte den im Prozess teilgeständigen Kroaten (Verteidiger. RA Kurt Jelinek) zum Gros der Vorwürfe schuldig, zu rund 20 der inkriminierter Drogenverkäufe erfolgte ein Freispruch. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig; sowohl Staatsanwalt als auch Verteidiger gaben keine Erklärung ab. In dem vor einem Jahr gestarteten Prozess gegen den Kroaten, er sitzt bereits seit 29 Monaten in U-Haft, wurden Dutzende Zeugen gehört. Laut Anklage waren sowohl das vom 40-Jährigen verdealte Kokain als auch das Marihuana von überdurchschnittlich guter Qualität.