Dutzende Polizisten sowie Rotkreuzhelfer befinden sich in Salzburg in Quarantäne

Einsatzorganisationen sind angesichts steigender Infektionszahlen auf der Hut.

64 Mitarbeiter des Salzburger Roten Kreuzes waren am Montag nicht dienstfähig, weil sie sich coronabedingt in Quarantäne befinden. Bei der Salzburger Polizei sind es kaum weniger, wie Polizeisprecher Hans Wolfgruber bestätigte. "Im Schnitt sind es 20 bis 50 Kollegen, die entweder nach Amtshandlungen mit Covid-positiven Personen oder nach privaten sozialen Kontakten temporär vom Dienst abgezogen werden müssen", so Wolfgruber. Derzeit habe man die Situation jedoch angesichts von rund 2000 Polizisten im Land im Griff. Es gebe auch keine Schließungen von ...