E-Bike-Lenker in Salzburg in zwei Unfälle verwickelt

Ein Mädchen und eine junge Frau wurden leicht verletzt.

Ein 31-jähriger Mexikaner war am Donnerstag in der Stadt Salzburg mit dem E-Bike unterwegs und verursachte in kurzer Zeit gleich zwei Unfälle. Am Morgen übersah er ein siebenjähriges Mädchen, das im Bereich seines Wohnhauses den Geh- und Radweg betreten hatte. Bei der Kollision trug das Mädchen eine oberflächliche Verletzung am Kopf davon und wurde ins Uniklinikum Salzburg gebracht.

Kurze Zeit später kollidierte der Mann in der Altstadt mit einer 18-jährigen Fahrradlenkerin aus Bayern. Sie erlitt eine Schürfwunde und wurde ebenfalls ins Uniklinikum gebracht. Beide Alkotests verliefen negativ.

Eine Krankenschwester, die nach dem ersten Unfall dem Mädchen Erste Hilfe geleistet hatte, hatte sich vor dem Eintreffen der Polizei vom Unfallort entfernt. Da sie Zeugin des Unfalls gewesen sein dürfte, wird sie ersucht, sich bei der nächsten Polizeiinspektion in Salzburg oder telefonisch unter 059133-55-4040 zu melden.