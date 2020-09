E-Bike und Motorrad kollidierten im Pinzgau: Zwei Schwerverletzte

61-Jährige und 29-jähriger von Rettungshubschraubern ins Spital geflogen.

Eine 61-jährige E-Bike-Fahrerin und ein 29-jähriger Motorradfahrer sind Samstagmittag auf der Gerlosstraße in Neukirchen am Großvenediger bei einem Zusammenstoß schwer verletzt worden. Die beiden kollidierten und wurden in eine angrenzende Wiese geschleudert. Zwei Rettungshubschrauber brachten die Schwerverletzten in die Unfallkrankenhäuser Salzburg und Innsbruck, berichtete die Polizei Salzburg.

Die freiwillige Feuerwehr war mit 23 Feuerwehrleuten und vier Fahrzeugen im Einsatz. Die Gerlosstraße musste für eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Ein Alkotest konnte aufgrund der schweren Verletzungen der Unfallopfer nicht durchgeführt werden.

Quelle: SN