E-Biker kam bei Geschwindigkeit von 40 km/h von der Fahrbahn ab

Der Niederländer wich bei der Abfahrt von der Wildbachhütte bei Lessach einem entgegenkommenden Auto aus und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug.

Kurz vor Mittag war der 42-Jähriger Niederländer am Samstag mit einem Freund von der Wildbachhütte kommend mit einem E-Bike auf der Gemeindestraße talwärts Richtung Lessach unterwegs.

Er fuhr laut eigenen Angaben etwa mit einer Geschwindigkeit etwa 40 km/h. In einer Seehöhe von 1320m wich er laut Angaben der Polizei einem entgegenkommenden Pkw nach rechts in die asphaltierte Oberflächenwasserrinne aus. Dabei verlor er die Kontrolle über das E-Bike und kam in weiterer Folge links von der Straße ab und stürzte in einen Stacheldrahtzaun.

Bei dem Unfall erlitt der Niederländer Abschürfungen und Prellungen. Er wurde nach der Erstbehandlung mit einem Fahrzeug des Roten Kreuz in das Krankenhaus Tamsweg gebracht.

