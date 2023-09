E-Bikerin in Mauterndorf zehn Meter abgestürzt und schwer verletzt

Aus ungeklärter Ursache stürzte eine E-Bikerin in Mauterndorf auf einem Forstweg zehn Meter in die Tiefe und wurde schwer verletzt von der Bergrettung geborgen.

Eine 35-jährige Freizeitsportlerin fuhr am Sonntag gegen 18.00 Uhr mit einem E-Mountainbike die ausgewiesene Mountainbikeroute, Forstweg "Götzweg" im Gemeindegebiet von Mauterndorf mit einem Freund talwärts.

Dabei kam die Radfahrerin aus noch ungeklärter Ursache links vom Forstweg ab und stürzte zirka zehn Meter in steiles felsdurchsetztes Waldgelände ab. Die Frau trug keinen Radhelm.

Die Bergrettung barg die Verunfallte aus dem steilen Waldgelände. Die verunfallte Einheimische wurde durch das Rote Kreuz mit schweren Verletzungen in das Landesklinikum nach Tamsweg gebracht und dort stationär aufgenommen.

Ein mit dem Begleiter der Verunfallten - ebenfalls E-Mountainbikefahrer - durchgeführter Alkomattest verlief positiv.