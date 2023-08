E-Bikerin nach Sturz in Bad Hofgastein mit Helikopter geborgen

Eine Pongauerin stürzte am Sonntag mit ihrem E-Bike und wurde unbestimmten Grades verletzt. Zum Unfallzeitpunkt hatte die Frau 1,26 Promille.

Eine 31-jährige Pongauerin fuhr am Sonntagabend mit ihrem E-Bike eine Forststraße in Bad Hofgastein talwärts. Auf einer Seehöhe von 1790 Meter kam die Frau in einer Rechtskurve von der Forststraße ab und etwa 10 Meter abseits davon zu Sturz. Ihre Begleiter verständigten daraufhin sofort die Einsatzkräfte. Die Frau musste von der Bergrettung mit Unterstützung des "Alpin Heli 6" geborgen und in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum Schwarzach verbracht werden. Die 31-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Ein durchgeführter Alkomattest bei der Pongauerin verlief mit 1,26 Promille positiv. Die Frau trug während der Fahrt einen Helm.