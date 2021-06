Eine 86-jährige Frau ist Sonntag früh nach einem Unfall mit ihrem E-Bike im Uniklinikum Salzburg verstorben. Die Pensionistin war Samstagnachmittag in Lochen am See (Bezirk Braunau) an der Grenze zum Flachgau an einer Kreuzung mit dem Auto einer 42-Jährigen kollidiert. Sie wurde mit dem E-Bike in eine Wiese geschleudert und blieb schwer verletzt liegen. Die Pensionistin wurde ins Uniklinikum geflogen - dort erlag sie ihren Verletzungen.