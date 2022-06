E-Bikes bei Einbrüchen in Kellern in Salzburg gestohlen - so frech arbeiten die Täter

Die Salzburger Polizei meldet eine Häufung von Einbrüchen in Kellerabteile. Dort halten die Täter gezielt Ausschau nach teuren E-Bikes.

Große Gebäude, viele Bewohner oder Gäste und damit viele potenzielle E-Bike-Besitzer - in Mehrparteienhäusern beziehungsweise Hotels haben in den vergangenen Wochen Einbrecher zugeschlagen. Die jüngsten Fälle ereigneten sich am Sonntag in einem Hotel in Flachau, und irgendwann zwischen Montag und Dienstag schlugen die Täter in einem Mehrparteienhaus in Altenmarkt zu.

Die Kriminellen ließen dabei mehrere hochpreisige E-Bikes mitgehen.

Die Salzburger Polizei hat die Arbeitsmethoden der dreisten Ganoven analysiert und folgendes Lagebild gezeichnet:

Die Tatverdächtigen schlagen großteils untertags zu, um einen unauffälligen Abtransport der Beute sicherstellen zu können. Sie arbeiten allein oder in kleinen Teams. Die meisten Tatverdächtigen haben ihren Lebensmittelpunkt in Österreich und sind keine reisenden Täterschaften. Deshalb sind die Anzeigen auch in Zeiten der Reisebeschränkungen durch die Covid-19-Maßnahmenverordnung nicht zurückgegangen.

Allgemeine Tipps der Kriminalprävention:

E-Bike-Fahrer können den Kriminellen ein Schnippchen schlagen beziehungsweise es ihnen sehr schwer machen: