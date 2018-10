E-Pkw für Dienstfahrten zwischen fünf Salzburger Spitälern

SALK-Mitarbeiter können ab sofort auf fünf E-Pkw zurückgreifen - für Dienstfahrten zwischen den fünf Standorten der Landeskliniken. Die Vorgabe der Geschäftsführung: "Die Nutzung soll so attraktiv und einfach wie möglich sein."

Die Salzburger Landeskliniken (SALK) setzen ab sofort bei der Mobilität zwischen ihren fünf Standorten auf Elektrofahrzeuge. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können für Dienstfahrten fünf vollelektrische Hyundai IONIQ nutzen - statt mit dem Privat-Pkw oder einem Mietauto zu fahren. SALK-Geschäftsführer Sungler: "Die Nutzung der Elektrofahrzeuge soll für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so attraktiv und einfach wie möglich sein. Daher kommt eine E-Carsharing-Plattform zum Einsatz, die auch das Fahren in Fahrgemeinschaften fördert. Zusätzlich wurden Ladestationen für Elektro- und Hybridfahrzeuge an allen Standorten eingerichtet."



Häufige Dienstfahrten sollen "Grün" werden

Martin Weber, der Leiter des SALK-Energiemanagements: "Die Salzburger Landeskliniken haben besondere Bedürfnisse, da unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter häufig Dienstfahrten zwischen ihren fünf Standorten tätigen müssen - das Landeskrankenhaus und die Christian-Doppler-Klinik in der Stadt Salzburg sowie die Landeskliniken Hallein, St. Veit und Tamsweg. Wir wollten ein einfaches und effizientes System etablieren, das diese Dienstfahrten effizienter und umweltfreundlicher macht."

Das Auto wird mit dem Mitarbeiterausweis entsperrt

Philip Pascal Kalomiris von Kalomiris Consulting: "Die Fahrzeuge können online reserviert werden - mit Angabe der ungefähren Reisedistanz. Das Auto selbst wird einfach mittels Mitarbeiterausweis entsperrt. Das System berechnet bei der Buchung zudem die notwendige Ladezeit vor der geplanten Dienstreise, sodass bei Fahrtantritt auch ausreichend Akkuleistung zur Verfügung steht." Zudem rege die E-Carsharing-Plattform an, Fahrgemeinschaften zu bilden. Sei es bisher schwer gewesen, zu eruieren, wann mehrere SALK-Mitarbeiter zu einer ähnlichen Zeit zum selben Standort mussten, so sei jetzt auf einen Blick zu sehen, wenn jemand denselben Dienstweg geplant habe und sich die Bildung einer Fahrgemeinschaft anbiete.

Lademöglichkeiten für Mitarbeiter, Patienten und Besucher

Neben den Ladeplätzen für die SALK-Elektrofahrzeuge wurden im Zuge des Projektes "SALK E-Mobility" an den Standorten LKH und Christian-Doppler-Klinik zusätzlich Ladestationen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit privaten Elektro- und Hybridfahrzeugen errichtet. Zusätzliche öffentliche Ladepunkte gibt es an den Standorten Landeskrankenhaus und Christian-Doppler-Klinik sowie an den Landeskliniken Hallein und St. Veit. Bei entsprechendem Bedarf und Akzeptanz können noch weitere Ladepunkte in das System eingebunden werden, heißt es.



Quelle: SN