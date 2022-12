Glück im Unglück hatte eine E-Scooter-Lenkerin am Freitagvormittag in der Stadt Salzburg. Ersten Informationen zufolge dürfte die Frau im Bereich Münchner Bundesstraße/Eugen-Müller-Straße einen abbiegenden Obus übersehen haben - sie prallte mit ihrem Scooter gegen den hinteren Teil des Busses. In der Folge wurde der Scooter vom Hinterreifen des Schwerfahrzeugs überrollt.

Die Lenkerin selbst wurde nicht überrollt - sie kam dennoch mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Spital.