Der "Extreme Gamer Squad Esports"-Verein eröffnet am 27. September am Gollinger Bahnhof das größte Trainingszentrum und "Stadion" für E-Sport auf Profiniveau in Österreich.

Rund zehn Jahre hat das ehemalige Gollinger Postamt in der Bahnhofsstraße leer gestanden, vor der Tür steht noch eine der letzten aktiven Telefonzellen des Bezirks - drinnen wird dagegen dieser Tage modernste Technik im Wert von mehr als 100.000 Euro ...