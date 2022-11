Frühe Vögel: Wer läuft morgens durch Salzburgs dunkle Gassen?

Treppenlaufen mit Sonnenaufgangromantik. Der Verein Early Birds lädt zum Sport, noch bevor viele überhaupt richtig wach sind.

Es ist ein kalter Novembermorgen mitten in der Stadt Salzburg. Das Thermometer zeigt drei Grad Celsius, die Uhr 6.30 morgens. Trotz Zeitumstellung ist es noch dunkel. Im schwach beleuchteten Volksgarten hat sich eine Gruppe aus zwölf Leuten zusammengefunden. Die "Early Birds", also die frühen Vögel, treffen sich drei Mal die Woche, um gemeinsam Sport zu treiben. Jeden Samstag gibt es ab 10 Uhr eine Rennradausfahrt, am Montag wird - ebenfalls ab 6.30 Uhr - eine Runde von ...