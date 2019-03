"Earth Hour": Wo in der Stadt Salzburg die Lichter ausgehen

Am Samstag bleiben von 20.30 bis 21.30 Uhr bekannte Gebäude im Dunkeln. Die Aktion soll auf die Folgen der Krimakrise und das damit verbundene Artensterben aufmerksam machen.

Auch in Österreich wirken zahlreiche Städte, Gemeinden, Sehenswürdigkeiten und Unternehmen an der nunmehr zwölften "WWF Earth Hour" mit. In Salzburg bleibt zum Beispiel die Festung dunkel, teilte das Land am Freitag mit.

Die Earth Hour des WWF (World Wide Fund For Nature) hat sich im vergangenen Jahrzehnt zu einer weltweiten Klimaschutzaktion entwickelt. Millionen Menschen schalten jedes Jahr am gleichen Abend für eine Stunde das Licht aus. Auf Initiative des WWF Österreich verdunkeln neben vielen kleinen Gemeinden auch die neun Landeshauptstädte ihre wichtigsten Gebäude und Sehenswürdigkeiten.

Von 20.30 bis 21.30 Uhr bleiben in Salzburg zum Beispiel Festung, Dom, St. Peter, Kollegienkirche, die Kirchen St. Sebastian, Mülln, Liefering, Gnigl, Schloss Mirabell, Rathaus, Neue Residenz - Glockenspiel, Rupertinum, Kapitel- und Sigmundsschwemme sowie die Mönchsbergwand im Dunkeln. Einzig die Straßenbeleuchtung bleibt aus Sicherheitsgründen von der Aktion unberührt.

