Eben: Brite auf falscher Fahrspur unterwegs - Frontalunfall mit drei Verletzten

Insgesamt drei Verletzte hat es am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in Eben im Pongau gegeben. Unfallursache: Ein Brite hatte sein Auto wie in seiner Heimat auf der linken Fahrspur gesteuert - das ist bei uns aber die falsche Entscheidung.

SN/freiwillige feuerwehr eben Die Unfallstelle nach der Frontalkollision.