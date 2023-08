Eben: Familie schlief bei offenem Fenster - Diebe drangen ins Haus ein

Die Polizei fahndet im Pongau nach zwei Einscheichdieben, die in der Nacht auf Mittwoch eine schlafende Familie bestohlen hatten und von einer anderen Familie in die Flucht geschlagen wurden.

Zwei unbekannte Männer versuchten am Mittwoch gegen vier Uhr früh durch das gekippte Schlafzimmerfenster in das Erdgeschoß eines Einfamilienhauses in einer Wohnsiedlung in Eben zu gelangen. Die Bewohner wurden aber wach und konnten die beiden Täter in die Flucht schlagen.

Gegen sieben Uhr später wurde die Polizei zu einem Einbruchsdiebstahl in derselben Siedlung gerufen. In der Nacht hatten sich ein oder mehrere Unbekannte über ein offenes Fenster und eine offene Terrassentür Zutritt in das Haus verschafft. Das Erdgeschoss wurde durchsucht und leicht verwüstet. Gestohlen wurde letztlich ein geringer dreistelliger Geldbetrag.

Der Einschleichdiebstahl war von der schlafenden Familie unbemerkt geblieben. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen kann nicht ausgeschlossen werden. Die beiden Täter des versuchten Einbruchs werden als etwa 180 cm groß und sportlich und mit dunkler Kapuzenkleidung beschrieben. Die Ermittlungen laufen.