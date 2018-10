In Eben im Pongau ging am Dienstagvormittag eine Garage mit zwei Pkw in Flammen auf.

Die Freiwilligen Feuerwehren Eben, Radstadt und Altenmarkt konnten den Brand rasch löschen. Die Garage und die beiden abgestellten Pkw wurde allerdings ein Raub der Flammen. Verletzt wurde niemand. Das Wohnhaus wurde durch den Rauch ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Die Brandermittler der Polizei sind im Einsatz. Quelle: SN