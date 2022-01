Eben: Lenker verlor im Schneetreiben auf A10 die Orientierung und prallte gegen Zapfsäule

Folgenschwerer Irrtum eines 77-jährigen Autofahrers aus Kärnten auf der Tauernautobahn bei Eben: Der Mann verlor im Schneetreiben die Orientierung und prallte mit seinem SUV gegen die Zapfsäule der Raststätte.

Am Freitag gegen vier Uhr früh war der 77-jährige Pkw-Lenker aus dem Bezirk Spittal an der Drau auf der Tauernautobahn in Richtung Salzburg unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Raststation Eben-Nord fuhr er mit rund 80 km/h in die Raststation ein, in der Annahme, dass es sich um die Hauptspur der Autobahn handle. Zu diesem Zeitpunkt herrschte starker Schneefall.

Kurz vor der Zapfsäule erkannte der Mann seinen Irrtum, versuchte zu bremsen, kam ins Schleudern und prallte gegen die Zapfsäule. Zwei Beifahrer (67 und 11 Jahre) erlitten durch den Aufprall Verletzungen unbestimmten Grades und wurden vom Roten Kreuz Radstadt ins KH Schwarzach gebracht. Der Lenker selbst blieb unverletzt, sein Alkotest verlief negativ.

Am Pkw entstand Totalschaden, an der Zapfsäule erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr Eben war mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort.